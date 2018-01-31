У бизнес-центра в Москве произошла стрельба

Очевидцы сообщили о стрельбе около бизнес-центра "Святогор" рядом с метро "Павелецкая" в Москве. "Стрельба, пять выстрелов, звон разбитого стекла, человек весь в крови", – цитирует телеграм-канал Varlamov News свидетеля. "Зеваки пули гильзы фоткают, холл в крови. Брошенная машина, из которой они выскочили напротив", – добавил другой очевидец. Информация о произошедшем уточняется.