Во время обстрела в Сирии погибли российские военные

В Сирии во время минометного обстрела аэродрома Хмеймим погибли двое российских военных. По предварительным данным, нападение совершили боевики-исламисты.
Информацию о происшествии прокомментировали в Министерстве обороны России. Пресс-служба ведомства уточнила, что сообщения об уничтожении семи самолетов – фейк, передает телеканал "360".
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