Москвич до смерти забил жену

В одну из столичных клиник из квартиры в Коломенском проезде на юге Москвы доставили сильно избитую женщину, передает "РЕН ТВ". Несчастная погибла не приходя в сознание. Полиции удалось установить, что между погибшей и ее мужем произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил супругу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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