Из-за снегопада в Москве столкнулись 26 машин

Сразу две массовые аварии произошли в Москве после выпадения снега. На МКАД столкнулись 17 автомобилей, еще девять – на Ленинградском шоссе.

В Москву пришел долгожданный снег. Однако не все оказались готовы к по-настоящему зимней погоде. В частности, осадки и гололедица сильно повысили опасность вождения автомобиля в столице.

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Так, на МКАД произошло массовое ДТП с участием сразу 17 автомобилей, передает портал "Вести". Начало аварии снял на видео очевидец. "На момент видеозаписи в выпиле участвуют всего шесть машин, но в зеркале заднего вида было видно, как "Газель" собирает ещё три автомобиля", – подписал автор свой ролик.

Всего на этом участке МКАД из-за тяжелых погодных условий столкнулись 17 автомобилей. "Учитесь на чужих ошибках и никуда не спешите!", – посоветовал очевидец.

Еще одна массовая авария произошла на Ленинградском шоссе. По данным столичного управления ГИБДД там столкнулись девять машин, в том числе – микроавтобус. В обоих случаях удалось обойтись без жертв и серьезных травм.