На отдыхе в Египте погиб турист

В египетском городе Луксор при падении прогулочного воздушного шара погиб турист, передает телеканал "360". Сообщается, что из-за порывистого ветра конструкция сперва отклонилась от курса и потеряла управление, а затем ее и вовсе прибило к земле. В результате семеро человек пострадали, один скончался. По предварительным данным, погибший был гражданином США.