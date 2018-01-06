В центре Москвы произошел жуткий пожар

В здании кафе на пересечении улицы Покровка и Покровского бульвара в центре Москвы произошел пожар, передает телеканал "360". Сообщается, что огонь вспыхнул в вытяжке двухэтажного здания. Частично возгорание перекинулось на кровлю. Чтобы помешать распространению огня спасателям пришлось вскрывать конструкцию бензорезами. Движение трамвая по бульвару было перекрыто. Несмотря на сложности при тушении, при пожаре никто не пострадал. Всех посетителей заведения эвакуировали до прибытия экстренных служб. Площадь возгорания оценивается в 15 квадратных метров.