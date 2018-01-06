Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения
По данным турецкого издания IHA, 39-летний мужчина отправился в свой родной город на день рождения. Отпраздновать он решил, сделав эффектный кадр в прыжке с большого камня. После приземления Халил Даг не смог удержать равновесия и свалился с 20-метровой скалы. Все происходящее снимал на видео его товарищ.
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