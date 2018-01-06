Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения

В Сети появилось видео, на котором отец восьмерых детей Халил Даг разбился при падении со скалы в турецком городе Шанлыурфа. Сообщается, что мужчина хотел сделать эффектное фото, но не смог удержать равновесия.

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