Сноубордист чудом спасся из-под лавины
Видео чудесного спасения спортсмена было сделано в Пиренейских горах, передает телеканал "360". На записи видно, что сход снега спровоцировал сам экстремал. Снежная масса была готова накрыть спортсмена, однако он оказался быстрее и смог добраться до безопасного места.
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