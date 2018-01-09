14-летнюю школьницу 5 суток насиловали 20 человек

В городе Ковентри (Великобритания) трое молодых людей держали в сексуальном рабстве девочку-подростка. Они накачивали ее наркотиками и насиловали.

Эта жуткая история произошла еще в 2015 году, когда школьница пропала из дома. Сейчас преступники ожидают, какую меру пресечения им изберет суд.

Задержаны были 20-летний Брэндон Шарплес, 21-летний Джейк Кэрнс и 21-летний Джек Макиналли. Их обвиняют в сексуальной эксплуатации ребенка, а также в распространении ее интимных фотографий, передает The Daily Mail.

Известно, что за пять дней девочку принудили к сексу более 20 человек. Ее спасла полиция, когда она попыталась выбраться из окна и сбежать. Тогда правоохранители заставили парней открыть дом. Девочка была в одном нижнем белье.

Помимо сексуальных издевательств над школьницей в доме, они разместили снимки, на которых она изображена обнаженной, на сайте для взрослых – и так получали новых "клиентов". "Эти трое мужчин эксплуатировали молодую девушку. Они накачивали ее наркотиками, забрали ее деньги и вещи", — рассказали стражи порядка.

Подобные инциденты происходят и в России. К сожалению, иногда последствия бывают чудовищными и непоправимыми. Так, в конце декабря в Санкт-Петербурге задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве десятилетнего мальчика.

На железнодорожной станции преступник познакомился с мальчиком, пригласил в гости, где в его присутствии употреблял алкоголь, а затем попытался заняться сексом с ребенком. Однако, получив отказ, задушил его. После этого злоумышленник расчленил тело и спрятал на разных участках в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.