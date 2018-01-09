В центре Москвы автоледи обстреляла прохожих

В центре столицы 47‐летняя женщина устроила стрельбу из пневматического пистолета. От действий москвички пострадали несколько человек. Кроме того, злоумышленница повредила четыре машины, передает "360".

Как рассказали правоохранители, женщина поражала движущиеся цели, находясь внутри своей иномарки SsangYong. Инцидент произошел на улице Литвина Седого.