Известный российский футболист умер в 57 лет

Скончался бывший нападающий московского "Динамо" Валерий Матюнин. Футболисту было 57 лет, передает "Газета.ru".

Причина смерти Матюнина не называется. О дате и месте прощания с футболистом будет объявлено позже.

В составе "Динамо" Валерий Матюнин выступал с 1979 по 1986 годы, вместе с бело-голубыми он стал обладателем Кубка СССР. После завершения профессиональной карьеры работал футбольным арбитром.