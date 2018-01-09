Известный музыкант умер от рака простаты

В Англии скончался известный музыкант, основатель британской рок-группы The Moody Blues Рэй Томас. Рокеру было 76 лет. С 2014 года он боролся с раком простаты, передает The Telegraph.

Рэй Томас создал The Moody Blues в 1964 году вместе с Майком Пиндером, Грэмом Эджем и Денни Лейном. За годы творчества коллектив выпустил 15 студийных альбомов.