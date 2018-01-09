В семье писательницы Юлии Шиловой случилась трагедия

Известный автор детективов Юлия Шилова перенесла страшную утрату. У писательницы умер муж.

Трагедия произошла сразу после новогодней поездки на Кубу. Убитая горем Юлия рассказала об этом своим поклонникам в социальных сетях. "Сегодня ночью остановилось сердечко моего любимого ... Горько , страшно , больно ... Почему ты ????? Почему так рано ???? Сейчас я должна принять чудовищную произошедшую трагедию, и научиться жить в новых обстоятельствах, уготованных мне судьбой. Царствие тебе небесное и вечная память! Господи, прими его душу с миром! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

Избранником писательницы был бизнесмен из Черногории. Все шесть лет совместной жизни Шилова всячески оберегала его инкогнито: она называла мужа исключительно Бо и избегала любых упоминаний о его личности. Известно только, что часть активов супруга находилась в Хорватии, где Юлия проводила каждую свободную неделю, чтобы понежиться на солнышке. Но ее счастью не суждено было длиться вечно.

Публикация от Писательница Юлия Шилова (@yuliashilovaofficial) Янв 4, 2018 at 5:24 PST

Все отношения Шиловой заканчивались трагически. Первого мужа писательницы в лихие 90-е расстреляли конкуренты по бизнесу. Второй избранник Шиловой оказался абсолютно не тем человеком, которого Юлия хотела видеть рядом с собой. Уже через несколько месяцев после заключения брака она выгнала мужчину из дома.

И вот, казалось, третий муж писательницы положил конец этой череде неудач. "У меня есть четкое ощущение, что это – брак по судьбе, – рассказывала Шилова в интервью Sobesednik.ru. – Я могу сказать, что с этим мужчиной чувствую себя как за каменной стеной. Он мне придает силы, уверенность, вдохновение". К сожалению, и эти отношения закончились трагически.