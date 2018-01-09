Дикие подробности убийства правозащитницы Ноздровской на Украине

Стали известны подробности убийства киевской правозащитницы Ирины Ноздровской. Подозреваемый в совершении преступления дал показания.

64-летний Юрий Россошанский рассказал, как убивал женщину. По информации газеты "Московский Комсомолец", на допросе мужчина заявил, что встретил Ноздровскую на автобусной остановке. Между ними вспыхнула ссора. В итоге Россошанский несколько раз ударил правозащитницу ножом. После этого перекинул труп через плечо и отнес к ближайшему водоему.

Там он раздел убитую и скинул в озеро. Испачканные кровью вещи жертвы и свои собственные он сжег дома в печи. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Умышленное убийство". В то же время, по словам замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, убийца не собирается раскаиваться, однако о его вине говорит большое количество вещественных доказательств, отмечает издание.

Маляр о гибели юриста Ноздровской: Суд, прокуратура и полиция должны продемонстрировать, что справедливость есть. Иначе нас накроет волна самосудовhttps://t.co/2r4PC1W1qP — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 1 января 2018 г.

Основным мотивом Россошанского следователи называют месть за сына. Летом 2017 года Ирина Ноздровская добилась для Дмитрия, насмерть сбившего двумя годами ранее сестру правозащитницы, семи лет заключения. Судебный процесс оказался для Ирины крайне тяжелым – выяснилось, что Дмитрий Россошанский приходится племянником главному судье Вышгородского района Киевской области, где и произошло ДТП. Влиятельный дядя приложил все усилия, чтобы Дмитрий не сел в тюрьму, а друзья и члены семьи обвиняемого многократно угрожали Ноздровской физической расправой.

А почему вдруг Кива вылез сразу после убийства?! Он какое отношение имел к этому делу?! Ноздровской угрожали из-за расследования убийства своей сестры. Кива где был когда ей угрожали?! — Прибрежный Лис (@ponaduse) 1 января 2018 г.

Отметим, что жена Юрия Россошанского опубликовала в местных СМИ записку, оставленную подозреваемым в убийстве. В ней он пишет, что не убивал "лживую юристку-активистку", но не сомневается, что преступление повесят именно на него. В связи с этим он считает сложившуюся ситуацию доведенной до крайности и отказывается так жить. Желая избежать травли своей семьи, он приложил к записке карту кладбища с местом, на котором хочет быть похоронен. Настоящими же убийцами Ноздровской мужчина считает депутатов Верховной рады, на которых у нее был компромат.