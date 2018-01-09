Украинскую модель парализовало после пьяного ДТП в США

Украинской модели Елизавете Кузьменко, которая попала в страшное ДТП в Лос-Анджелесе, сделали несколько операций на печени, челюсти и позвоночнике. Девушка парализована ниже шеи.

Стало известно о состоянии модели Елизаветы Кузьменко, которая сильно пострадала в жуткой аварии в США. Врачи прооперировали ей печень и верхнюю челюсть, а также позвоночник.

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"Шестой и седьмой позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама", – на своей странице в Facebook написала российская светская львица Божена Рынска. "3 килограммов веса... Успешная модель... Бедная малышка...", – добавила она.

В момент аварии в пострадавшем автомобиле находились также фотограф Наталья Кордан и модель Инга Шевченко. Об их состоянии на своей странице в Facebook рассказал Кирилл Дубровин. У первой девушки большой отек головы, сломаны ребра, повреждена верхняя часть позвоночника, перелом тазовой кости и рваная рана внизу живота. Ей откачали жидкость из черепа. У второй – травма головы и кровоизлеяние в мозг. Она находится без сознания.

Кроме того, в коме находится еще один пассажир, находившийся в момент аварии в такси – продюсер Юджин Ефуни. "Удивительный парень, нейрофизиолог потомственный, работал в Лос-Анджелесе по специальности в Синай Госпитале. Потом стал продюсером, добился успеха...", – рассказала о нем Божена Рынска.

Напомним, на Новый год в такси, где находились три девушку и Юджин Ефуши, врезался автомобиль. Удар был такой силы, что машина перевернулась. По данным полиции, виновник аварии находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан очевидцами.