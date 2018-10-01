Звезду сериала "Интерны" разыскивает полиция

Актера Илью Глинникова, который сыграл Романенко в "Интернах", ищет полиция. Сообщается, что артист заправился на 200 рублей и уехал, не расплатившись.
Примечательно, что Глинникова не могут найти с 1 сентября. Он приехал на заправку на белом Infiniti, заправил бак, сел в машину и уехал. Сотрудник сервиса обратился в полицию, передает Telegram-канал Mash.
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