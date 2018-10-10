Убийство королевы красоты попало на видео

Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц в центре Багдада, сняли момент убийства известной модели, победительницы конкурса "Мисс Ирак" Тары Фарес. 22-летнюю девушку застрелили в собственном автомобиле Porsche.

Преступление произошло еще 27 сентября. На записи видно, как стрелок бежит от машины убитой им девушки и запрыгивает на мотоцикл к подельнику, после чего они скрываются с места происшествия. Автомобиль с мертвой королевой красоты за рулем продолжает медленно ехать. Шокирующую запись опубликовал Пятый канал.

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Министерство внутренних дел Ирака считает, что к убийству имеет отношение "известная преступная экстремистская группа". Девушка вела аккаунт в Instagram, где выкладывала откровенные, по меркам консервативного общества, кадры: она на фотографировалась с непокрытой головой, а на некоторых снимках видны колени. Не все в Ираке смогли понять и разделить такую "открытость".