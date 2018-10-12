Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"

Опубликована предсмертная записка обвиненного в педофилии актера Михаила Фатеева. Версия о самоубийстве подтверждается.

Сообщения о самоубийстве Фатеева появились 11 октября. Актера, известного зрителям по сериалу "Глухарь", задержали по подозрению в совращении подростка. Текст предсмертной записки Михаила публикует Telegram-канал 112.

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"В моей смерти соседа а так же сотрудников и администрацию, психолога прошу не винить, ухожу добровольно. Написано без физического и психологического давления (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил актер.

Напомним, что 3 октября Михаил Фатеев был задержан за совращение 14-летнего мальчика. По данным следствия, артист вел интимную переписку с ребенком и направлял ему порнографические изображения. Кроме того, он предлагал несовершеннолетнему встретиться и продолжить общение.

9 октября актера доставили в СИЗО "Пресня", он содержался в одной из так называемых карантинных. 11 октября Фатеева нашли без сознания в камере, реанимировать его не удалось.

Михаил Фатеев снимался в российских фильмах и сериалах. Больше всего отечественному зрителю он запомнился по фильмам "Глухарь", "На углу, у Патриарших" и "Марш Турецкого".



Версия о насильственном характере смерти Фатеева не рассматривалась. Сосед Михаила заявил, что спал, когда все произошло. Как сообщили сотрудники СИЗО, его слова подтверждаются записями с камер видеонаблюдения.