В Кельне мужчина развязал стрельбу и захватил заложника

На железнодорожной станции в Кельне произошло страшное ЧП. Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы.
Кроме того, по последним данным, злоумышленник взял в заложники человека. Позже стало известно, что ЧП произошло из-за конфликта между молодым человеком и его коллегой. Подробности уточняются, передает газета Kölner Stadt Anzeiger.
Authorities in Cologne, Germany, report a hostage situation at main railway station pic.twitter.com/mbYw7C6Tjg— Khalid khi (@khalid_pk) 15 октября 2018 г.
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