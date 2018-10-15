В московском метро произошел сбой

Сотрудники московского метро объявили, что на Калужско-Рижской линии произошел технический сбой. Поезда от "Медведково" до станции "Бабушкинская" временно не ходят.

"Стоим в тоннеле уже пару минут. Сказали, что в душном вагоне нам еще пять минут стоять", – передает корреспондент Dni.Ru, который стал заложником ситуации. Вероятно, сбой произошел из-за того, что кто-то из пассажиров упал на пути.