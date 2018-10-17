Скончалась звезда сериала "Склифосовский"

Скончался актер Александр Машатков. Ему было 58 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб, передает РИА ФАН.
Александр Машатков известен по ролям в "Романе с кокаином", "Супруге", "Криминальном видео", "Тупом жирном зайце", передает НСН. Наибольшей популярности ему удалось достичь после выхода на экраны сериала "Склифосовский".
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