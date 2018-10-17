Новые данные о числе жертв бойни в Керчи

Трагедия, которая будоражит умы россиян, на протяжении всего дня не прекращает набирать обороты. Теракт в Керчи обрастает новыми подробностями.
Только что сообщили, что количество жертв увеличилось до 19 человек, передает Telegram-канал Mash. Информация о пострадавших в настоящее время обновляется. Вероятнее всего, экстренные службы предоставят иные данные ближе к вечеру.
По данным на 15:00 в результате теракта в Керчи 19 человек погибли, еще около 50 пострадали. На месте происшествия находится глава Республики Крым Сергей Аксенов, из Москвы вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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