Подозреваемый в керченской бойне сделал заявление

Фотография "керченского стрелка", взятая со страницы в соцсети "ВКонтакте", принадлежит жителю Керчи Владиславу Дивизе. Молодой человек учится в морском техническом колледже и в момент ЧП присутствовал на занятиях.

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