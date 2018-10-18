В Стамбуле умер известный фотожурналист

В отделении интенсивной терапии одной из клиник Стамбула в возрасте 90 лет ушел из жизни турецкий фотожурналист армянского происхождения
Ара Гюлер, передает RT. Причиной смерти стала остановка сердца. Ара Гюлер известен снимками Уинстона Черчилля, Индиры Ганди, Марлона Брандо, Софи Лорен, Федерико Феллини и других знаменитых деятелей XX века.
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