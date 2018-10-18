Полный список погибших в Керчи

Как отмечал вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко, точный список погибших при взрыве в Керчи опубликуют после того, как все тела будут опознаны. К утру процедура завершилась: число жертв составило 20. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подчеркнула, что 11 из них – несовершеннолетние. Их имена СМИ не могут публиковать в соответствии с российскими законами.
Среди погибших от руки Владислава Рослякова три преподавателя, сообщает сайт "Комсомольская правда". Полный список жертв взрыва в Керчи опубликовали органы власти. В число тех, чьи имена можно назвать, несколько преподавателей и студенты.
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