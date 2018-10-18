Вырезавший семью тихоня-москвич признался в преступлении первому встречному

О трагедии, произошедшей в одной из московских квартир, где 22-летний парень вырезал свою семью, первым узнал работодатель его бабушки, передает телеканал "360". Убийца признался в совершении преступления первому встречному, точнее – дозвонившемуся.
64-летняя Галина М. не пришла в ОАО "Турбохолод", где трудилась уборщицей. Работодатель позвонил ей домой, чтобы узнать, что случилось. Трубку взял молодой человек и сообщил, что расправился с родными. После этого работодатель обратился в полицию.
Напомним, что в ночь на 17 октября 22-летний Ярослав Ермаков вырезал семью кухонным ножом. От его руки погибли 50-летний отец, 43-летняя мать и 64-летняя бабушка. Злоумышленник объяснил свой поступок тем, что родня ссорилась с ним из-за его нежелания работать.
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