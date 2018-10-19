Кровавый пир: десятки людей попали под мчащийся поезд

На севере Индии произошла жуткая трагедия. В большую группу людей въехал поезд.

Предположительно, жертвами аварии стали не мене полусотни человек. Причиной ЧП мог стать фейерверк, который запустили по случаю религиозного праздника. Зрелище привлекло толпу зрителей, которые вышли на железную дорогу и не заметили приближение состава, передает НСН.