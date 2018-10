Лайнер с 250 пассажирами загорелся при взлете

В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди произошло страшное ЧП. Boeing 767 компании Delta задымился на взлетно-посадочной полосе. Позже шасси лайнера охватил огонь. На борту судна находились 250 пассажиров и восемь членов экипажа, передает "360".

Жертв и пострадавших удалось избежать. Самолет направлялся в столицу Ганы – Аккру. Людей к месту назначения доставят резервным бортом.

(JFK Airport, Queens) Fire Reported Aboard Plane — Developing: The Delta plane is being evacuated as firefighters investigate. No injuries reported. Updating here: https://t.co/yGtYqwL8jw. #CitizenAppNYC pic.twitter.com/oV1W9nPPlo