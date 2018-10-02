Известного музыканта выгнали из группы после обвинения в изнасиловании

Исландская группа Sigur Rós оказалась в центре секс-скандала. Барабанщика коллектива Орри Паудля Дирасона обвинили в изнасиловании, пишет "360".

О домогательстве со стороны музыканта заявила художница из Лос-Анджелеса Меган Бойд. По словам женщины, все произошло еще в январе 2013 года. Бойд заявила, что просто заснула в оной кровати с Дирасоном, а когда проснулась, мужчина насиловал ее.

Меган отметила, что барабанщик повторил свои действия дважды за ночь, отмечает teleprogramma.pro. "Я была пьяна, мертвецки уставшая и в шоке", – рассказала о страшных событиях Бойд.

Дирасон обвинения отрицает. Однако музыкант принял решение уйти из группы, чтобы скандалом не омрачать репутацию коллектива.

