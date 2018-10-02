Пассажиров московского метро испугал странный предмет

В столичном метро произошел кратковременный сбой в движении поездов. В одном из составов на станции "Краснопресненская" был обнаружен подозрительный бесхозный предмет, передает "360".

Из-за находки было принято решение высадить из поезда пассажиров. Вагон, в котором обнаружили подозрительный предмет, загнали в отстойник. Его тщательно осматривают специалисты.