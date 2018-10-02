Лечили дома: в Москве от простуды умерла 5-летняя девочка

Ребенок заболел 21 сентября. Малышка подхватила простуду в детском саду.

Девочка слегла с температурой, вернувшись из детсада. С каждым днем жар повышался, а состояние ухудшалось.

Родители лечили дочку дома, передает Telegram-канал Mash. Неизвестно, обращались ли они за медицинской помощью. Девочка умерла на прошлой неделе у них на руках.

Ранее трагедия с ребенком произошла в Пермском крае. Шестиклассник умер на уроке физкультуры. Мальчик пожаловался педагогу на затрудненное дыхание, после чего потерял сознание. Когда медики приехали в школу, ребенок был уже мертв.

Появился новый вирус. Болеют дети и взрослые. Обыкновенная простуда, воспаляются гланды, потом железы - у человека асфиксия - и...быстрая смерть. Лепель. Витебская область — Покемон (@StashkaGrinich) 24 мая 2018 г.

Как писали Dni.Ru, в сентябре от укуса клеща погибла десятилетняя девочка. Это произошло в городе Заводоуковске Тюменской области. Клещ укусил ребенка еще 23 июня. В больницу пострадавшая попала 2 июля. Из-за отека мозга, высокой температуры и судорог девочку ввели в медикаментозную кому. Обострение закончилось смертью маленькой пациентки.