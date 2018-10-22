Москвич заживо сварился в кипятке

В центре столицы мужчина заживо сварился в котле с битумом. Смолоподобное вещество должны были использовать для ремонта дорог.
Неизвестный неожиданно взобрался на машину с кипящим битумом и запрыгнул в люк. Рабочие опешили от увиденного. От полученных ожогов мужчина скончался на месте. По факту инцидента проводится проверка, передает РИА ФАН.
Телеведущая проявила характер
Примадонне досталось от именитого продюсера
Артистка пыталась помешать бандитам
Миллиардер заплатил модели полмиллиона долларов