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Москвич заживо сварился в кипятке

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В центре столицы мужчина заживо сварился в котле с битумом. Смолоподобное вещество должны были использовать для ремонта дорог. 

Неизвестный неожиданно взобрался на машину с кипящим битумом и запрыгнул в люк. Рабочие опешили от увиденного. От полученных ожогов мужчина скончался на месте. По факту инцидента проводится проверка, передает РИА ФАН.

22 октября 2018, 10:27

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