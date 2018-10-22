Охранник до смерти забил укравшего бутылку водки посетителя магазина

Охранник одного из магазинов Зеленограда с кулаками набросился на стоявшего на улице мужчину, заподозрив того в краже бутылки водки. После нескольких мощных ударов молодой человек упал на асфальт, ударился головой и впал в кому. Спасти его врачам не удалось.

Выяснилось, что погибший действительно взял из магазина бутылку водки и не расплатился. Однако странностей в истории после этого становится только больше. Родные говорят, что проблем с алкоголем у молодого человека не было. "Он не был запойным парнем. Если они выпивали с друзьями, то он на этом останавливался", – цитирует телеканал "360" сестру погибшего. Кроме того, не ясно, для чего молодой человек после кражи остался стоять на парковке у магазина.

Правоохранительным органам только предстоит дать оценку действиям охранника. Отметим, единственное, что могут сделать сотрудники охраны, – предотвратить выход заподозренного в воровстве человека из магазина до приезда полиции. Ни проводить обыск, ни изымать какие-либо вещи, ни тем более избивать посетителей они права не имеют.