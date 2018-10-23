Серийный убийца был пойман во время кражи велосипеда

Мужчина, задержанный за кражу велосипеда, позднее сознался полиции в совершении семи убийств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уроженец Приднестровья был задержан 19 октября на Ленинском проспекте в Москве, после того как украл велосипед, стоявший у магазина. "Мужчина был задержан за кражу велосипеда, но в ходе допроса сознался в убийстве семи человек", – рассказал источник.

Подозреваемый убил шесть женщин в Тирасполе, подкараулив их в темное время суток в тихих местах. Он объяснил, что совершил эти преступления из-за ненависти к слабому полу.

Злоумышленник также сознался в убийстве коллеги-строителя, с которым возник конфликт после совместного распития алкоголя. Он рассказал, что оставил тело жертвы рядом со станцией Москва-Товарная, но его пока не нашли.

Полиция проводит проверку показаний мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В мае этого года в Битцевском парке обнаружили два трупа с многочисленными ранениями. Был задержан мужчина, который, по версии следствия, расправился с отцом и бабушкой, после чего попытался сжечь тела. Оперативники возбудили уголовное дело об убийстве двух человек.