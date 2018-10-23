В Замбии приготовились к убийству тысяч бегемотов

Власти Замбии объявили о возобновлении программы по контролю за численностью бегемотов в стране, в рамках которой планируется уничтожить порядка двух тысяч этих животных, передает портал mkset.ru. По словам министра туризма страны Чарльз Банда, это решение обусловлено уровнем воды в реке Луангва. Дескать, в заповеднике Южная Луангва обитают свыше тринадцати тысяч бегемотов, тогда как район подходит для жизни лишь пяти тысяч особей. А их перемещение в другую местность слишком дорого обойдется бюджету Замбии.
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