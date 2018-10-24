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Происшествия

"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie
Пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метро россияне долго дожидались приезда скорой помощи. К счастью, среди фанатов ЦСКА оказался врач, оказавший первую помощь. Первые пострадавшие уже выписаны из больницы.
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Итальянские СМИ возложили ответственность за инцидент в римском метро на болельщиков российского клуба. Якобы ЧП перед поединком Лиги чемпионов между "Ромой" и московским ЦСКА произошло из-за поведения фанатов. Однако очевидцы свидетельствуют, что перед аварией ничего особенного не происходило – разве что людей было чуть больше обычного.

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"Когда спускались на эскалаторе, он ускорился, потом еще ускорился и дальше стал совсем быстро опускаться, буквально падать. Людей начало давить", – рассказал болельщик ЦСКА.

ЧП случилось в центре Рима, на станции Repubblica, однако помощь подоспела нескоро. "Скорая очень долго ехала. Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. То есть у нас люди истекали кровью... Мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог", – отметил очевидец.

По словам другого свидетеля, полицейские далеко не сразу сообразили, что произошло, и продолжали разгонять всех дубинками. "Я ехал на этом самом эскалаторе, когда все случилось. Уже в самом низу. Первой мыслью было: ускорили режим, чтобы поскорее прошел поток. На станции одновременно собралось человек 200 – фанатов ЦСКА. Все довольно плотной толпой стали спускаться в метро", – рассказал болельщик из Москвы "Комсомольской правде".

Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie

По данным российского посольства, были госпитализированы 19 человек, из них 15 – граждане России. Пятеро уже выписаны из больницы. Трое россиян, которые получили наиболее серьезные ранения, находятся в клинике Умберто I.

Другие болельщики рассказали, что происходило в это же время на подходах к стадиону. Итальянские фанаты подстерегали болельщиков ЦСКА, и после стычек в больницу доставили еще несколько россиян с ножевыми ранениями.

По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Позже в посольстве заявили, что информация о ножевом ранении не подтвердилась. Также ранее сообщалось, что одному из потерпевших в метро медики собирались ампутировать ногу. Эту информацию позже опровергли.

23 октября в Риме московский клуб ЦСКА проиграл итальянской "Роме" со счетом 0:3.

Автор: Андрей Евлампиев24 октября 2018, 08:38

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