В доме Хиллари Клинтон нашли бомбу

Срочная новость из США. Касается она семьи экс-президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.

В доме Хиллари и Билла Клинтон в окрестностях Нью-Йорка нашли бомбу. Информация поступила от The Associated Press.

Также стало известно, что еще один подозрительный пакет, адресованный Бараку Обаме, был перехвачен в Вашингтоне. Обе посылки были выявлены при обычной проверке почты, сообщает NBC.

О страшной находке сообщил специалист, который проверяет посылки на наличие опасных предметов. По словам источника газеты, найденное у Клинтонов взрывное устройство напоминает то, которое ранее обнаружили в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса, пишет The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb. — The Associated Press (@AP) 24 октября 2018 г.

Отметим, что и Сорос, и чета Клинтон проживают в пригороде Нью-Йорка. Однако точно пока неизвестно, где именно было найдено взрывное устройство.

Напомним, ранее у дома Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк обнаружили бомбу. Ее нашел сотрудник резиденции миллиардера, который отнес ее на безопасное расстояние и вызвал полицию. Стражи порядка деактивировали взрывное устройство.