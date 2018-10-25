Грабители отобрали у доверчивых покупателей 3,3 млн рублей и отвезли их в больницу

В Москве ограблены два жителя Свердловской области, которые планировали купить автомобиль. Злоумышленники встретили их у аэропорта Домодедово – якобы отвезти к месту сделки. Когда приезжие оказались в машине, преступники потребовали отдать деньги и телефоны, передает "360".

Одному из пострадавших стало плохо. Грабители сжалились и доставили мужчину в больницу, после чего скрылись. Сумма ущерба превысила три миллиона рублей.