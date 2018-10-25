Двухлетний мальчик упал с девятого этажа и выжил

В японском городе Кавасаки двухлетний мальчик упал с девятого этажа. Его мать вышла из квартиры к соседке. Малыш открыл дверь на балкон, перелез через парапет и сорвался, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Прохожие заметили лежащего под окнами многоэтажки ребенка и вызвали скорую. Мальчик госпитализирован. Жизни маленького пациента ничто не угрожает – он отделался переломом ноги.