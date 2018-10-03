Знаменитый звукорежиссер умер после телефонного разговора

В возрасте 72 лет ушел из жизни британский звукорежиссер Джефф Эмерик, знаменитый благодаря своей работе с культовой группой Beatles. "Когда он говорил по телефону, у него возникли некоторые осложнения, и он бросил трубку. Я позвонил 911, но они приехали к нему, когда было уже слишком поздно", – цитирует РИА Новости его менеджера Уильяма Забалету. Он добавил, что у звукорежиссера были проблемы с сердцем. Он ходил с кардиостимулятором.
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