Есть жертвы: у здания ФСБ произошел взрыв

У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, передает Тelegram-канал Mash. По информации ТАСС, погиб один человек. Уточняется, что жертва – не сотрудник управления. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили факт взрыва. Ближайшие к зданию улицы были оцеплены, передает telegram-канал LifeShot.