Улицы Киева перекрыли покрышками ради воды

Жители 35-этажного дома перекрыли покрышками Харьковское шоссе в Киеве, требуя возобновить подачу электроэнергии, которую отключили из-за задолженностей, передает телеканал "Царьград". Одновременно с этим в доме пропала вода, поскольку насос работает от электричества. Газ же в многоэтажке вовсе не предусмотрен. При этом местные жители рассказывают, что задолженностей у них нет – во всем виноват расположенный по соседству торговый центр.

