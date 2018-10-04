Под Москвой зарезали рэпера

В лифте одного из домов города Климовск Московской области было найдено тело рэпера Артема У., известного поклонникам под псевдонимом Mr.Rista, передает РЕН ТВ. Сообщается, что мужчина скончался от колото-резаных ран.
Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 26-летние приезжие из Ульяновской области. На допросе они объяснили, что напали на молодого человека с целью ограбления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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