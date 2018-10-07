Скончалась звезда сериала "Ходячие мертвецы"

Умер известный американский актер Скотт Уилсон. Артист скончался в возрасте 76 лет в Лос-Анджелесе.

По предварительной информации, причиной смерти могли стать осложнения от лейкемии, передает ТАСС. Напомним, что Роль в сериале "Ходячие мертвецы" стала для Уилсона одной из наиболее известных. Более того, актер является обладателем престижной премии "Золотой глобус".