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Происшествия

Знаменитый исполнитель был убит среди бела дня

Фрэнк Снайдер. Фото: instagram.com/hollywoodplay
В США снова убили хип-хоп-исполнителя. Это произошло днем в людном месте.
прочитано 895 раз

Известный американский хип-хоп-певец Hollywood Play был застрелен в Нью-Йорке во время вечеринки. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на полицию.

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35-летний Фрэнк Снайдер, выступавший под псевдонимом Hollywood Play, выходил из клуба, когда к нему подъехал черный седан. Неизвестный высунулся из окна автомобиля и начал стрелять.

Музыкант получил ранения в шею и ногу. Его быстро доставили в ближайшую больницу, но врачам так и не удалось его спасти. Неизвестно, был ли Фрэнк Снайдер изначально мишенью для преступников, но сотрудница нью-йоркского клуба утверждает, что злоумышленник целился именно в музыканта. "Они специально целились в него. Рядом с клубом стояли еще люди... Я думаю, что преступники ждали нужного момента", – сообщила она.

Ранее в Сети была опубликована шокирующая видеозапись с места убийства другого знаменитого рэпера – XXXTentacion. Его гибель стала большим ударом для всего музыкального мира. 

8 октября 2018, 14:10

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