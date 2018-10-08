Знаменитый исполнитель был убит среди бела дня

В США снова убили хип-хоп-исполнителя. Это произошло днем в людном месте.

Известный американский хип-хоп-певец Hollywood Play был застрелен в Нью-Йорке во время вечеринки. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на полицию.

35-летний Фрэнк Снайдер, выступавший под псевдонимом Hollywood Play, выходил из клуба, когда к нему подъехал черный седан. Неизвестный высунулся из окна автомобиля и начал стрелять.

Музыкант получил ранения в шею и ногу. Его быстро доставили в ближайшую больницу, но врачам так и не удалось его спасти. Неизвестно, был ли Фрэнк Снайдер изначально мишенью для преступников, но сотрудница нью-йоркского клуба утверждает, что злоумышленник целился именно в музыканта. "Они специально целились в него. Рядом с клубом стояли еще люди... Я думаю, что преступники ждали нужного момента", – сообщила она.

Ранее в Сети была опубликована шокирующая видеозапись с места убийства другого знаменитого рэпера – XXXTentacion. Его гибель стала большим ударом для всего музыкального мира.

