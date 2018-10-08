Новый поворот в деле о дебоше Кокорина и Мамаева в кафе
В ведомстве прокомментировали нападение игрока "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на чиновников министерства. Ранее было известно только об одном потерпевшем.
"Директор Департамента Денис Пак и генеральный директор Государственного научного центра ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь", – приводит комментарий ведомства Telegram-канал "Говорит Москва". Избитые футболистами чиновники уже обратились с заявлением в полицию.
Также известно, что в кафе Кокорин и Мамаев были не вдвоем. Они пришли позавтракать компанией из 10-15 человек. Замечание слишком шумно ведущим себя спортсменам сделал Денис Пак, который является постоянным посетителем заведения.
В ответ чиновник услышал оскорбление с указанием национальности и получил пару тумаков от звезд спорта, передает Telegram-канал 112. Кокорин и Мамаев сломали сотруднику Минпромторга зуб, а также оставили несколько синяков и ушибов, сообщает Telegram-канал Mash. Разнимал драку Сергей Гайсин. Которому тоже досталось от футболистов.
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