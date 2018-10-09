Жена приняла удар за устроившего мордобой футболиста Мамаева
Алана Мамаева заявила, что ее муж и форвард "Зенита" Александр Кокорин во время инцидента были пьяны. Судя по всему, девушка считает, что это уважительная причина для подобного хулиганства.
При этом Алана не поддержала Павла и сообщила, что ей стыдно за супруга. Более того, она извинилась за сложившуюся ситуацию, пишет издание "Спорт-экспресс".
Ранее сообщалось, что игрок "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев устроили в кафе драку. Сотрудники заведения решили, что они пьяны или под кайфом, но парни заказывали только кофе.
При этом компания шумела и отвратительно себя вела, передает Telegram-канал Mash. Персоналу урезонить спортсменов не удалось. Тогда это попытался сделать один из постоянных клиентов кафе, пришедший позавтракать.
Футболистам замечание не понравилось, и они якобы избили мужчину, не выходя из зала. Сообщается, что Кокорин и Мамаев даже бросали в него стулья.
Шоумен был в ярости
За телеведущую заступился эксперт
Экспериментальный формат возвращается в новом сезоне
Алана извинилась за выходку супруга