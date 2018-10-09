Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов
Как сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, Петр Порошенко поручил правительству помочь тем, кто проживает в непосредственной близости от склада боеприпасов.
По некоторым данным, первые взрывы на армейских арсеналах в Ичне прогремели около 03:00. На место выехала оперативная группа Генштаба Вооруженных сил Украины. Под Черниговом работает спецгруппа, которой руководит глава правительства Владимир Гройсман.
Данных о жертвах пока нет. Как сообщает РИА ФАН, из ближайших населенных пунктов эвакуированы более десяти тысяч человек. Единственный крупный город в районе – Прилуки. Город с населением около 55 тысяч человек находится в 170 километрах от места взрывов.
На Украине горит третий по величине военный склад в г. Ичня, Черниговской области. На территории около 700 га хранилось до 150 тысяч тонн боеприпасов. pic.twitter.com/9SOq2RZnMq— Lost Armour (@lostarmour) 9 октября 2018 г.
Украинские СМИ сообщают, что на горящих складах под Черниговом находится 88 тысяч боеприпасов. Детонация, по словам очевидцев, происходит каждые три секунды.
Эксперты не исключают, что пожар в Ичне связан с незаконной торговлей оружием и боеприпасами. "Сообщили о том, что ВСУ продают оружие ополченцам, в частности комплексы ПЗРК. Возможно, с этим и связано", – цитирует RT экономиста Александра Дудчака. Таким образом командование ВСУ пытается замести следы, предположил аналитик.
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