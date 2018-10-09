Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов

На Украине горит очередной склад с боеприпасами. На этот раз заполыхали армейские арсеналы в районе села Ичня под Черниговом. В связи с чрезвычайным происшествием президент Незалежной Петр Порошенко обратился за помощью к силовикам.



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