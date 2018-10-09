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Происшествия

Школьник покалечился в батутном центре

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Вечером 8 октября в детскую больницу был доставлен 14-летний ученик девятого класса с закрытой черепно-мозговой травмой, передает НСН. Выяснилось, что покалечился он в батутном центре "Космос" в Зеленограде, когда прыгнул в поролоновую яму. По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

9 октября 2018, 21:52

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