Школьник покалечился в батутном центре

Вечером 8 октября в детскую больницу был доставлен 14-летний ученик девятого класса с закрытой черепно-мозговой травмой, передает НСН. Выяснилось, что покалечился он в батутном центре "Космос" в Зеленограде, когда прыгнул в поролоновую яму. По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поклонники сочувствуют балерине
Певец готовит заявление в полицию
Девушка очень переживает
Специалист оценил татуировки футболиста