В Москве с многоэтажки сорвалась люлька со строителями

С 12-го этажа на проспекте Мира сорвалась строительная люлька с двумя рабочими, передает телеканал "360". Очевидцы рассказали, что сперва упал железный прут, а люлька рухнула вслед за ним. По их словам, одному из пострадавших удалось выжить.

На место выехала машина скорой помощи. Фрагменты люльки упали на припаркованные у дома автомобили. Прохожие не пострадали.